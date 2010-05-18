Конференція "Нова енергія планети" відбудеться в Києві 20-21 травня

У Києві 20-21 травня відбудеться Міжнародна конференція по відновлюваній енергетиці і обміну досвідом - НОВА ЕНЕРГІЯ ПЛАНЕТИ (вул. Велика Житомирська, 33, Торговельно-промислова Палата України). Про це УНІАН повідомив організатор конференції - компанія Meeting Point Ukraine.

Конференція дозволить проаналізувати стан паливно-енергетичного комплексу країни; обговорити з участю фахівців різних галузей народного господарства тактику і стратегію його розвитку; відверто поговорити про труднощі, що виникли в процесі оптимізації виробництв, а також загальними зусиллями знайти способи їх подолання; визначити перспективи розвитку «зелених» технологій, механізми залучення інвестицій, створення ринку високих технологій.

Конференція НОВА ЕНЕРГІЯ ПЛАНЕТИ пройде за підтримки і безпосередньої участі: фахівців Центральноєвропейської Ініціативи (ЦEІ), Міністерства палива і енергетики України, Альянсу «Нова Енергія України», Торговельно-промислової Палати України.

Кількість учасників конференції: 200 осіб. Доповідачі і експерти форуму: власники і топ-менеджери українських і зарубіжних компаній-виробників устаткування для виробництва відновлюваних джерел енергії, інвестиційних компаній, аналітичних і консалтингових агентств, наукові організації, компанії-споживачі з різних областей народного господарства.