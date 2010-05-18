Травневий аукціон з експорту електроенергії відмінено

НЕК "Укренерго" відмінила призначений на сьогодні, 18 травня, місячний аукціон з доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж України для експорту електроенергії в червні через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, аукціонна комісія провела сьогодні засідання, на якому констатували факт відсутності заявок і прийняли рішення про визнання аукціону таким що не відбувся.

"Укренерго" з лютого провела вже 4 безрезультативних місячних аукціону з реалізації права доступу до експортного перерізу. Відсутність інтересу до експортних постачань з боку українських компаній, яка спочатку була зумовлена об'єктивним чинником нестачі вугілля на Бурштинській ТЕС, нині продиктована невигідною ціновою кон'юнктурою на енергоринку Європи.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній аукціон НЕК "Укренерго" планувала виставити 15 лотів по чотирьох міждержавних перерізах (напрямах) передачі, що допускають можливість експорту сумарною потужністю до 1885 МВт.

Зокрема, на торги планували виставити доступ до 270 МВт перерізу так званого "енергоострова Бурштинського", що зв'язує енергосистеми України з енергосистемами Словаччини, Угорщини, Румунії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на увесь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перерізу так званого "енергоострова Бурштинського", звідки здійснюється експорт в країни Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ "Західенерго". Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ "Східенерго" (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія "Укрінтеренерго". Також в грудні і січні "Укренерго" проводила місячні аукціони на період постачання в січні і лютому, на яких "Східенерго" і "Укрінтеренерго" придбавали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

Україна з 1 березня припинила комерційні експортні постачання електроенергії з так званого "енергоострова Бурштинського" у напрямку в Румунію, Угорщину і Словаччину.

Україна в січні-квітні збільшила експорт електроенергії на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/год) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1,464 млрд. кВт/год.