21 травня в Берліні «Нафтогаз» вступить до «Єврогазу»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови Державної Думи, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

Він зазначив, що 21 травня в Берліні відбудеться п`ята конференція «Росія-ЄС. Енергодіалог. Газова сфера».

«На полях цієї конференції буде підписано угоду про співпрацю між Російським газовим товариством і Українською газовою асоціацією. Там же буде підписано угоду про вступ «Нафтогазу» до «Єврогазу», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, в рамках конференції представники органів влади і європейських енергетичних компаній обговорять відносини РФ і ЄС у сфері постачань газу, а також питання правового регулювання газового ринку для виробників, транзитерів і споживачів.

За результатами конференції буде прийнято резолюцію про стан справ РФ і ЄС у газовій сфері, зазначив В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня ц.р. у рамках зустрічі міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з генеральним секретарем асоціації „Єврогаз” Жан-Марі ДЕВОСОМ, українській НАК „Нафтогаз Україна” було запропоновано стати асоційованим членом асоціації й передано відповідні установчі документи.

Довідка УНІАН. „Єврогаз” - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами „Єврогазу” є 49 газових компаній і асоціацій з 27 країн Європи, зокрема, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.