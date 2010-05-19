Україна у січні-квітні збільшила транзит газу на 55% - Держкомстат

Транзит природного газу територією України у січні-квітні 2010 року збільшився на 54,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні-квітні ц.р. скоротився на 35% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України за вказаний період збільшилося на 38%, а нафти - скоротилося на 24,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком, транзит нафти - на 11,4%. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2009 році скоротилося на 5,9%, газу - на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».