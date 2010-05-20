Фірташ підтримує будівництво терміналу з перевалки газу в Україні

Власник Group DF Дмитро Фірташ переконаний в необхідності будівництва в Україні терміналу з перевалки скрапленого природного газу (СПГ), повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив на прес-конференції у середу, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ми повинні мати такий термінал. Це не вирішує великої проблеми (диверсифікації постачань газу), але вирішить відсотків на 10-15%", - сказав він.

За оцінками бізнесмена, вартість будівництва терміналу складе близько 1,1-1,2 млрд. доларів.

"Це не такі великі гроші для газового бізнесу. Вони великі як для мене і для вас, але як для газового бізнесу, як для країни - це не великі гроші. І я вважаю, що можна робити цю альтернативу, як роблять це всі", - підкреслив Фірташ.

Він також звернув увагу на необхідність збільшення ролі українських компаній на ринках Середньої Азії.

"Потрібно повернутися на ринки Середньої Азії в будь-якому випадку, тому що це збут для промисловості України", - додав бізнесмен.

При цьому Фірташ зазначив, що не бачить можливостей повернення швейцарської компанії RosUkrEnergo AG, співвласником якої він є, до схем постачання природного газу в Україну.

Як відомо, наприкінці березня Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2010 рік щодо реалізації інвестиційного проекту "Поставка в Україну зрідженого природного газу і будівництво регазифікаційного терміналу".

План заходів передбачає проведення презентації передпроектних пропозицій з організації поставок в країну зрідженого газу і будівництва терміналу з попереднім визначенням організаційно-економічної формою реалізації проекту, а також обсягів поставок зрідженого газу, пропозицій щодо розміщення терміналу, умов залучення потенційних учасників проекту та джерел фінансування.

При цьому, вже в четвертому кварталі 2010 року Міністерство палива та енергетики спільно з НАК "Нафтогаз України" повинні забезпечити закупівлю послуг з розробки техніко-економічного обгрунтування проекту.

Як повідомлялося, в липні 2009 року Мінпаливенерго заявило про зацікавленість низки зарубіжних компаній взяти участь у будівництві в Україні СПГ-терміналу.

Про готовність інвестувати в будівництво терміналу з прийому зрідженого газу в одному з чорноморських портів також заявляв голова правління ВАТ "Концерн "Стирол" Микола Янковський.