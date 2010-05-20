"Газпром" має намір вийти на ринок видобутку сланцевого газу

Російський "Газпром" має намір придбати компанію в США, яка займається видобутком сланцевого газу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву заступника голови правління концерну Олександра МЕДВЕДЄВА. Назву компанії менеджер не повідомив.

Раніше голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР відзначав, що з початком видобутку в Кузбасі вугільного газу, який, як і сланцевий, належить до так званих нетрадиційних джерел газу, "Газпром" напрацював досвід розробки такого роду запасів.

"У нас є свої технології, у нас є свій досвід, тому я думаю, що ми зараз, напевно, можемо висунути гасло: якщо у вас є сланцевий газ, то ми до вас йдемо!", - заявив глава "Газпрому".

У квітні міністр природних ресурсів Юрій ТРУТНЄВ заявив, що зростання видобутку сланцевого газу є проблемою для "Газпрому" і Росії. Чиновник також відзначив, що керівництво "Газпрому" поділяє його заклопотаність ситуацією на світовому газовому ринку.

У 2008-2009 роках США вдалося досягти різкого збільшення виробництва природного газу з покладів сланцю, посівши перше місце з видобутку газу у світі, відзначає Лента.ру. У результаті США змогли майже повністю задовольнити свої потреби у пальному, через що ціни на світовому спотовому ринку різко знизилися. У той же час "Газпром" постачає газ у Європу за довгостроковими контрактами, тарифи за якими істотно вищі.

З цієї причини "Газпром" відклав запуск Штокманівського родовища, постачання зрідженого природного газу з якого концерн планував направити у США.

Зараз ряд найбільших нафтогазових компаній світу одержали ліцензії на розвідку запасів сланцевого газу в Європі. Якщо європейські країни зуміють збільшити своє газодобування, то їх потреба у пальному з Росії знизиться.

На початку квітня стало відомо, що великі запаси сланцевого газу відкриті в Польщі, що зараз є крупним споживачем "Газпрому" (імпортує близько 14 мільярдів кубометрів російського газу в рік). У цілому не менше 40 нафтових компаній почали в Європі пошуки сланцевого газу.

За прогнозом Оксфордського інституту енергетичних досліджень, видобуток сланцевого газу в Європі почнеться не раніше ніж через 10 років. Річ у тому, що в Європі, показник густонаселеності вищий, тому на буріння важче одержати ліцензію. У США ж видобутко сланцевого газу – розвинена галузь промисловості.

"Газпром", нагадаємо, веде розробку шахтного метану в Кузбасі, сумарні запаси якого в регіоні представники монополії оцінювали в 13 трильйонів кубометрів.

Загальні прогнозні ресурси метану в основних вугільних басейнах Росії складають 83,7 трильйона кубометрів, що відповідає приблизно третині прогнозних ресурсів природного газу країни.