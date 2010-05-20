Янукович: міністра вугільної промисловості можуть звільнити

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про високу ймовірність звільнення з посади міністра вугільної промисловості Юрія ЯЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні в Луганську під час засідання регіонального комітету економічних реформ.

Під час свого виступу В. ЯНУКОВИЧ обурився і повідомив, що міністр вугільної промисловості прийняв рішення не їхати з Президентом в робочу поїздку в Луганськ тому, що має плани взяти участь в засіданні Урядового комітету.

"Я йому (міністрові вугільної промисловості Ю. ЯЩЕНКУ - УНІАН) 1% залишу. На 99% - я йому вкажу інше місце роботи", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.