ЄС додатково виділив 3,4 млн. євро на підтримку України

Європейський Союз надав 3 млн. 424,96 євро на фінансування Проекту ЄС "Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС" у рамках Програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

У повідомленні зазначають, що 18 травня в приміщенні Міністерства палива та енергетики України відбулося офіційне відкриття Проекту ЄС "Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС".

У рамках Інструменту європейського сусідства та партнерства ЄС впровадив нові форми допомоги для України. Одна з них - підтримка галузевого бюджету. Уперше таке фінансування надане для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України. Реалізація Програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" почалася з підписання Угоди про фінансування між Європейською Комісією і Міністерством економіки України у вересні 2008 року.

Для підтримки впровадження першої програми такого роду Єврокомісія розробила Проект "Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадження Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС".

Загальною метою проекту є надання підтримки у впровадженні Енергетичної стратегії України. Завданням проекту є збільшення можливостей Міністерства палива і енергетики України і інших залучених сторін для управління, виконання, звітності та моніторингу Програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України".

У заході взяли участь близько 60 представників Мінпаливенерго, Представництва ЄС в Україні, НКРЕ, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та інших залучених установ.

Проект впроваджує Консорціум ЄС на чолі з KANTOR Management Consultants S.A. (Греція). До складу Концорціуму також входять Ecorys Nederland BV (Нідерланди), European Profiles S.A. (Греція)INDRA SISTEMAS S.A. (Іспанія)Mercados - Energy Markets International (EMI) S.A. (Іспанія) та Poyry AS (Норвегія).

Нагадаємо, у вересні 2008 року Європейський Союз надав 82 млн. євро на фінансування Програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України". Тривалість проекту - 18 місяців.

Довідка УНІАН. У березні 2006 року Україна затвердила Енергетичну стратегію на період 2006-2030 рр., яка визначає основні цілі та пріоритети політики України у галузі енергетики і охоплює усі сфери енергетичної галузі. Основними цілями цієї Стратегії є зміцнення ролі України як ключової транзитної держави і підвищення рівня її енергетичної безпеки.