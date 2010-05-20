Енергокомпанія України, РФ та Казахстану - доцільна

У Національній академії наук України (НАНУ) вважають за доцільне, аби Україна, Російська Федерація та Казахстан створили транснаціональну компанію, яка б працювала в галузі ядерної енергетики.

Про це йдеться в переданих УНІАН аналітичних матеріалах, підготовлених для уряду Радою з вивчення продуктивних сил (РВПС) НАНУ.

"Для прискорення розвитку ядерної енергетики країни на основі її існуючого науково-технічного виробничого потенціалу та сировинної бази доцільно разом з РФ і Казахстаном як ключовими учасниками світового ринку продукції атомної енергетики здійснити заходи щодо створення на паритетних умовах транснаціональної компанії "Енергоатом", - сказано в матеріалах РВПС.

Як уточнили УНІАН в Раді з вивчення продуктивних сил, державне підприємство НАЕК "Енергоатом" може стати базовим для створення транснаціональної компанії.

На думку учених, створення транснаціональної компанії сприятиме розвитку високих технологій, забезпечить стабільне постачання атомних електростанцій енергетичним паливом і підвищить конкурентоспроможність вітчизняної енергетики на світовому ринку.

У НАНУ наголошують на тому, що експлуатація одного блоку АЕС потужністю 1 млн. кВт, на якому виробляється в середньому 6-7 млрд. кВт/год електроенергії, забезпечує економію понад 2 млн. тон умовного палива, що еквівалентно 2,4-2,6 млрд. куб. м природного газу.