Росія має намір придбати частку родовищ урану в Намібії

Росія, можливо, придбає частку в родовищах урану в Намібії. Про це повідомив голова "Росатому" Сергій Кірієнко, додавши, що РФ готова вкласти понад 1 млрд дол в розробку цих родовищ.

"Ми готові вкладати великі інвестиції в уранові родовища в Намібії", - сказав він. "У нас ці кошти зарезервовані - це не менше 1 млрд доларів", - сказав С. Кірієнко, передає ПРАЙМ-ТАСС.

"Якщо усе піде добре, цього року ми підпишемо документи про придбання частки в родовищах урану в Намібії", - додав очільник "Росатому". За його словами, "йдеться про родовища в декілька сотень тисяч тон урану".