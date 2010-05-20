"Нафтогаз", "Газпром" та німецький "Рургаз" проведуть зустріч

У п'ятницю, 21 травня, в Берліні відбудеться зустріч між представниками НАК "Нафтогаз України" та російського "Газпрому", за участю "Єврогазу" і німецького концерну "Еон Рургаз".

За інформацією "Німецької хвилі", будуть підписані важливі документи.

Як стало відомо кореспондентові "Німецької хвилі" в Берліні, на цю п'ятницю заплановано підписати меморандум "Про взаєморозуміння" між Європейським союзом газової промисловості (Eurogas) і "Нафтогазом України". Також має бути підписана двостороння угода про співпрацю між "Російським газовим союзом" та "Національним газовим союзом України".

З України в Берлін повинні приїхати голова "Нафтогазу", президент "Національного газового союзу України" Євгеній БАКУЛІН. Росію представлятиме президент "Російського газового союзу" Валерій ЯЗЄВ. У німецькому енергетичному концерні "ЕОН Рургаз" (E.on Ruhrgas ) "Німецькій хвилі" також підтвердили свою участь в зустрічі.

Обговорення і підписання документів відбудеться у рамках 5-ої міжнародної конференції "Енергетичний діалог. Росія - Європейський Союз: газовий аспект". Найважливішою темою конференції стане обговорення питань про нові міжнародні правила торгівлі газом і його транспортування. Окрім того, розглядатимуть питання створення об'єднаного європейського енергетичного та газового ринку. Зустріч почнеться з виступу Є. БАКУЛІНА про транзитний потенціал України, а закінчиться підписанням вищезгаданих документів.

Напередодні представник МЗС повідомив на брифінгу, що не виключає можливість створення спільного підприємства на базі "Нафтогазу України" та "Газпрому". Раніше в Києві перебував з візитом Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, до його делегації входив і голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР. За однією з версій, висловлених українськими ЗМІ, під час цього візиту планувалося підписати угоду про об'єднання енергоконцернів двох країн. Цього, однак, у Києві не відбулося, зазначає "Німецька хвиля".