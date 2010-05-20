Міністр вугільної промисловості брав участь в засіданні комітету

Міністр вугільної промисловості Юрій ЯЩЕНКО сьогодні вранці брав участь в засіданні урядового комітету з питань розвитку галузей економіки під головуванням першого віце-прем'єра України Андрія КЛЮЄВА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

Водночас у прес-службі утрималися від коментарів причин, з яких міністр не був присутній на сьогоднішньому засіданні регіонального комітету економічних реформ в Луганській області, котре відбулося під головуванням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Нагадаємопід час засідання комітету В. ЯНУКОВИЧ обурився відсутністю Ю. ЯЩЕНКА і заявив про високу ймовірність його відставки.

Однак, як повідомило УНІАН інформоване джерело в міністерстві, Ю. ЯЩЕНКО не брав участі в регіональній нараді через відсутність будь-яких доручень від прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА. На регіональний комітет з економічних реформ в Луганськ був делегований перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО.