Янукович не погодиться на об'єднання “Нафтогазу” з “Газпромом”

Нова українська влада сформована переможцем лютневих виборів Президента Віктором ЯНУКОВИЧЕМ не погодиться на об`єднання "Нафтогазу України" із російським "Газпромом" чи на іншу форму співробітництва в газовій сфері, котра буде загрожувати інтересам наближених до влади підприємців.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава).

Експерт одного із найбільш відомих аналітичних центрів у Польщі Славомір МАТУШАК відзначив, що це підтверджує останній візит президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну, під час якого - попри очікування росіян - не було підписано договорів про співпрацю в енергетиці.

Аналітик зауважив, що нова українська влада демонструє готовність йти на поступки в сферах, які не вважають для себе важливими.

Серед них експерт назвав згоду зайняти позицію росіян у врегулюванні Придністровського конфлікту, декларація підтримки формованої росіянами нової системи європейської безпеки чи наданий раніше дозвіл на продовження перебування Чорноморського флоту в Криму.

Водночас в економічних питаннях представники влади демонструють готовність захищати інтереси наближених до себе бізнесменів.

"Попри спекуляції під час візиту МЕДВЕДЄВА не підписано жодних важливих договорів, які хотіла Росія. Під час прес-конференції Президент ЯНУКОВИЧ навіть висловив думку, що треба сповільнити темпи співпраці між Україною та Росією", - написав аналітик.

Експерт не виключив, що влада може погодитися на договір про об`єднання активів авіаційної промисловості, на поставку ядерного палива для атомних станцій в Україні та фінансування росіянами двох блоків на Хмельницькій АЕС.

"В той же час досягнення згоди у пропонованій росіянами формі міждержавного договору про співпрацю у газовій сфері чи фактичне об`єднання "Нафтогазу" з "Газпромом" виглядають малоймовірними, оскільки порушують інтереси українського бізнесу пов’язаного із ЯНУКОВИЧЕМ та Партією регіонів", - наголосив аналітик.

С.МАТУШАК водночас назвав значним успіхом України підписання договору про демаркацією кордону з Росією.

Як повідомляв УНІАН, низка оглядачів очікувала під час візиту Д.МЕДВЄДЄВА до Києва 17-18 травня підписання угод про економічну співпрацю, які - на думку представників української опозиції - несли загрозу для національних інтересів України.

Низка експертів вважають невигідним для України створення газотранспортного консорціуму з Росією, об`єднання "Нафтогазу" з "Газпромом", передачу контролю над активами авіаційної промисловості росіянам та цілковите узалежнення від поставок ядерного палива з РФ, що - за деякими даними - включають договори, які готуються до підписання сторонами.

Довідка УНІАН. Вперше ідею об`єднання російського газового монополіста "Газпрому" та найбільшої державної української компанії "Нафтогаз України" озвучив глава російського уряду Володимир ПУТІН після зустрічі із українським прем’єром Миколою АЗАРОВИМ наприкінці квітня.

М.АЗАРОВ та Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявили, що не обговорювали це питання із російськими властями, назвавши заяву В.ПУТІНА „експромтом”.

Водночас вони сказали, що готові розглянути пропозиції та погодитися на них, якщо об`єднання відбуватиметься на паритетних засадах.

Експерти відзначають, що у випадку об`єднання компаній - із розрахунку вартості їх активів - Україна могла б отримати в спільній фірмі 5-6% акцій.