Експерт: Україна зможе домогтися нових поступок від Росії

Україна зможе домогтися нових поступок від Росії у газовій сфері після реформування НАК «Нафтогаз України».

Така думка в інтерв`ю УНІАН висловив незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ, коментуючи результати зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, що відбулася 17-18 травня.

На думку експерта, заява В.Януковича про бажання України повернути собі право безпосередньо укладати договори на постачання газу з країнами Середньої Азії, зроблене ним у ході зустрічі з Д.МЕДВЕДЄВИМ, не було підкріплене серйозними аргументами. «Домогтися від Росії більшого можна, але тільки маючи чітку стратегію у відстоюванні власних інтересів. Якщо логіка «Газпрому» полягає в тому, що тільки він має право продавати весь газ, що транспортується через російську ГТС, то і Україна повинна зайняти таку ж позицію. Звичайно, існують відповідні домовленості з Росією, які вона не погодиться переглянути. Але якщо Україна повернеться до питання реформування «Нафтогазу» у дусі Брюссельської декларації, то створені на його базі компанії матимуть повне право укладати з «Газпромом» нові договори. Зокрема, може бути поставлене питання про те, що Україна купуватиме у «Газпрому» газ на українсько-російському кордоні для подальшого його транспортування і перепродажу в країни Європи», – вважає А.Нарбут.

Кажучи про ініціативу російської сторони щодо об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», експерт відзначив, що «Газпром» дуже зацікавлений у підвищенні власної капіталізації. «За даними незалежних європейських експертів, капіталізація «Газпрому» складає зовсім не ті 150-200 млрд. дол., про які говорять В.Путін і Д.Медведєв. На Лондонській біржі «Газпром» оцінюють приблизно в 130 млрд. дол., і це реальна ринкова капіталізація. Досягти підвищення капіталізації «Газпрому» простіше за все за рахунок поглинання «Нафтогазу», що знаходиться під боком у Росії. Саме тому російське керівництво так наполегливо проштовхує ідею про об`єднання двох компаній, – сказав А.Нарбут і додав: – Проте ми можемо спостерігати, що ініціатива В.Путіна натрапила на в`язке середовище – українські бізнесмени кажуть про те, що перш ніж об`єднуватися, потрібно добре порахувати. Президент жартує з приводу об`єднання з «Газпромом» 50 на 50. Одним словом, росіянам дають зрозуміти, що віддавати «Нафтогаз» Україна не готова».

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