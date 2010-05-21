«Нафтогаз» зацікавлений в російських активах

НАК "Нафтогаз України" зацікавлена в російських активах з видобутку вуглеводнів. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН журналістам у Берліні, передає РІА "Новости".

Відповідаючи на питання, чи цікавлять "Нафтогаз" активи з видобутку в РФ, він сказав: "Безумовно, цікавлять".

При цьому Є.БАКУЛІН не став конкретизувати, які саме активи, а також не уточнив, що саме пропонує "Нафтогазу" російська сторона в рамках можливого об`єднання активів з "Газпромом".

За словами голови української компанії, сторони мають провести детальні розрахунки. "Сьогодні завдання і "Газпрому", і "Нафтогазу" - зробити розрахунки і дати пропозиції, щоб вони були розглянуті на міжурядовому рівні", - зазначив Є.БАКУЛІН.

Нагадаємо, 30 квітня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН виступив з пропозицією об`єднати "Газпром" і "Нафтогаз". Пізніше прес-секретар глави уряду пояснив, що пропозиція Москви розуміє не поглинання "Нафтогазу" "Газпромом", а створення нової компанії.

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив напередодні свого візиту до України 17-18 травня, що на даний момент йдеться не про злиття воєдино "Газпрому" і "Нафтогазу", а про можливість об`єднання якихось активів або створення спільного підприємства.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зі свого боку зазначив, що вважає за можливе об`єднання компаній на паритетних засадах.

У свою чергу голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявляв, що об`єднання "Газпрому" і "Нафтогазу" має бути однаково вигідним обом сторонам і може відбуватися поетапно. За його словами, у разі ухвалення рішення про об`єднання "Газпром" готовий допомогти повністю модернізувати газотранспортну систему України.