"Нафтогаз" вступає у "Єврогаз"

Сьогодні в м. Берлін (Німеччина) голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і президент Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» Доменіко ДІСПЕНЦА підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Також компанія нагадує, що НАК почала процедуру вступу до «Єврогазу» на правах асоційованого членства.

Довідка УНІАН. Головними цілями діяльності Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» є сприяння розвитку європейського газового ринку, розширення міжнародної співпраці у газовій галузі, забезпечення інтересів європейських компаній у питаннях постачання, продажу і зберігання природного газу.

На сьогодні до Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» входять 49 членів з 27 країн, серед яких 35 газових компаній, 12 національних газових союзів, а також дві міжнародні організації. До «Єврогазу», зокрема, входять BP, EDF, GDF Suez, E.ON Ruhrgas AG, WinGas GMBH & Co. KG, OMV Gas and Power GMBH, PGNIG, Eni SPA тощо.