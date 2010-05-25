Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила прогнозну гуртову ціну електроенергії на червень 2010 року на 2% - до 483,67 грн. за МВт/год порівняно з ціною, встановленою для травня.

Про це сказано в постанові НКРЕ (№607 від 20 травня 2010 року), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

НКРЕ прогнозує, що в поточному році прогнозна гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні виросте на 15%.

З початку 2010 року прогнозна ГРЦ виросла на 9,57% - з 441,4 встановлених для січня до 483,67 грн. за МВт/год у червні.

За 2009 рік рівень прогнозної гуртової ціни виріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і об'ємів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечуючі компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

Прогнозна гуртова ціна електроенергії у 2008 році виросла на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію виросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію у 2006 році виросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).