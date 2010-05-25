«Нафтогаз» має намір у 2010 році залучити 16,3 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз України" планує в 2010 році залучити кредитні ресурси на суму 16,323 млрд. грн. для фінансування закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Про це сказано в проекті постанови Кабінету міністрів про затвердження фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік, копію якого має в розпорядженні УНІАН.

Водночас, у документі сказано, що в 2010 році компанія планує скерувати 5,214 млрд. грн. на погашення заборгованості за кредитними угодах минулих років.

Також, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік, компанія планує, що надходження коштів від реалізації товарів, робіт і послуг складуть 117,2 млрд. грн., а усього надходження складуть 123,4 млрд. грн.

Згідно з документом, загальні витрати компанії в 2010 році складуть 147,1 млрд. грн. При цьому сума необхідної компенсації витрат від реалізації імпортованого газу шляхом передачі ОВДП до статутного фонду складе 6,3 млрд. грн.

Також в документі наголошують, що з урахуванням виконання запланованих заходів залишок грошових коштів (профіцит) на кінець 2010 року планують у розмірі 0,1 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір до кінця травня 2010 року затвердити показники фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік і передбачити в бюджеті реальні джерела покриття дефіциту компанії.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.