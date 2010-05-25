Створення СП «Нафтогазу» та «Газпрому» - давня ідея Ющенка та Путіна

Проект створення спільних підприємств - операторів з постачання природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" був узгоджений тодішніми президентами України та РФ Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ ще у 2007-2008 роках і може бути реалізований у рамках чинного законодавства як України, так і Росії.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що такий проект відповідатиме і українським, і російським національним інтересам, і не суперечить інтеграції України в європейську Енергетичну спільноту.

"Такий варіант буде взаємовигідним з економічної точки зору. Він не потребує "злиття" компаній, відчуження або передачі в управління ні української, ні російської ГТС", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Логіка такого типу СП узгоджується з нещодавно задекларованим наміром уряду України налагодити постачання газу з країн Центральної Азії, у першу чергу туркменського. Концепція створення державними компаніями "Нафтогаз України" і "Газпром" СП - операторів з метою встановлення прозорості, стабільності і балансу інтересів сторін в газовій сфері була розроблена і узгоджена ще в 2007 - 2008 роках за дорученням і за участю Президента України В. ЮЩЕНКА" - підкреслив експерт.

Він наголосив, що згідно з домовленостями, планували, що "Нафтогаз" і "Газпром" створять два СП.

Одне - на паритетних умовах (50% на 50%) - для доставки щорічно 50 - 55 млрд. кубометрів туркменського газу до території України, і друге (з російською часткою 25% - 50%) - для постачань туркменського газу українським споживачам в обсягах до 30 млрд. кубометрів на рік.

"Проекти позитивно сприйняла російська сторона і спільно схвалили президенти України і РФ під час переговорів в Москві 12 лютого 2008 р. Уряди невідкладно повинні були реалізувати ці проекти. Проте, на жаль, на урядовому рівні домовленості президентів не були виконані. Замість цього з'явилися невигідні для України газові контракти від 19 січня 2009 року", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Сьогодні, вважає експерт, пропозиції про створення СП - операторів залишаються актуальними, проте потребують істотного вдосконалення з урахуванням сучасних реалій.

"Особливу увагу зараз треба надати питанню транзиту російського природного газу через Україну, враховуючи проекти "обхідних" маршрутів, реалізація яких практично неминуча. Проте зараз, порівнюючи з 2008 роком, ситуація істотно ускладнилася і контрактами 2009 - 2010 рр. Тепер для росіян немає очевидної мотивації змінювати існуючу, вигідну їм співпрацю і встановлювати рівноправні стосунки з Україною в газовій сфері. Хоча, саме російська позиція щодо партнерства з нашою державою, в основному, і визначатиме результат наступних переговорів про газ. І той, хто з українського боку знайде аргументи і зуміє відстояти українські національні інтереси у цій сфері, претендуватиме на пошану і українців, і росіян", - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.