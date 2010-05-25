Реалізація бензину в Україні через АЗС у квітні скоротилася на 4%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6216 одиниць, у квітні скоротилася на 4,0% порівняно з квітнем 2009 року - до 296,5 тис. тон, а дизельного палива збільшилася на 12,1% - до 136,5 тис. тон. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні сказано, що в обсягу реалізованого бензину 52,4% доводилося на продаж бензину марок А- 94-98, 40,9% - А- 90-93, 6,7% - А- 72-80.

У квітні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,196 млрд. грн., з якої 3,065 млрд. грн. (73,0%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,132 млрд. грн. (27,0%) - від продажу дизельного палива.

На 1 травня на АЗС в залишках налічували 137,5 тис. тон бензину і 63,7 тис. тон дизельного палива.