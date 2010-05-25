Прибуток "Газпром нафти" зріс у понад 2 рази

ВАТ "Газпром нафта" опублікувала консолідовані фінансові результати за стандартами US GAAP за I квартал 2010 року.

Згідно з прес-релізом компанії, у звітному кварталі 2010 року виручка компанії склала $7,296 млрд., що вище від аналогічного показника 2009 року на 72% ($4,242 млрд.).

Зростання цього показника пояснюють збільшенням цін на нафту і нафтопродукти та обсягів видобутку і переробки нафти.

Розмір чистого прибутку збільшився на 117% з $335 млн. у 2009 році до $727 млн. у 2010 році.

Коментуючи результати діяльності компанії, голова правління "Газпром нафти" Олександр Дюков наголосив, що компанія продовжує активну роботу зі скорочення витрат, і це уже починає давати свої результати.