Кабмін рекомендуватиме НКРЕ переглянути ціни на газ

Кабінет міністрів України рекомендуватиме Національній комісії з регулювання електроенергетики з 2 червня переглянути ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну «Про затвердження фінансового плану і основних показників руху коштів НАК «Нафтогаз України», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Рекомендувати НКРЕ переглянути з 01.06.10 ціни на природний газ для промислових споживачів і бюджетних організацій і установ з метою встановлення їх на єдиному економічно обґрунтованому рівні», - зазначається в проекті документа.

Крім того, уряд рекомендуватиме НКРЕ переглянути ціни на газ для всіх категорій споживачів «для забезпечення їх поступового приведення до економічно обґрунтованого рівня з метою створення умов, які дозволятимуть НАК «Нафтогаз України здійснювати розрахунки за газ, що імпортується, виключно за рахунок коштів, які надходять від кінцевих споживачів газу».

Також регулятору планується рекомендувати переглянути тарифи на транспортування газу магістральними і розподільними газопроводами для повного відшкодування виробничих витрат газопостачальних і газорозподільних компаній.

Нагадаємо, НКРЕ щомісяця переглядає рівень граничних цін для промспоживачів і бюджетних організацій з урахуванням коливань національної валюти щодо долара США за курсом, зафіксованим на 1 січня 2009 року.

У квітні регулятор знизив граничні ціни на газ на травень для промислових споживачів і бюджетних установ на 1,4%, або на 27,45 грн. за 1 тис. куб. м, - до 1 992,8 грн. за 1 тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і поставку газу).

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення переглядалися НКРЕ в 2008 році. Тоді ціни, що набули чинності з 1 грудня 2008 року, були збільшені в середньому на 35%.