“Київенерго” погрожує знеструмити центр столиці

АК «Київенерго» розпочала роботи з відключення від електропостачання об’єктів, що належать найбільшим боржникам, зокрема, сьогодні, 25 травня, відключенню підлягають ряд об’єктів КП «Київміськсвітло» та КП «Київпастранс».

Про це повідомляє Департамент корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

Таким чином, сьогодні без вуличного освітлення може залишитись вулиці Хрещатик, Лютеранська, Городецького, Заньковецької, Бесарабська площа, вулиці Богдана Хмельницького, Прорізна, Грінченка, Європейська площа, вулиці Трьохсвятительська і Грушевського.

Крім того, планується припинити енергопостачання об’єктів «Київпастрансу» - на просп. Науки, 146, пров. Волго-Донський, 1, р-н Дарницького вагоно-ремонтного заводу, від яких живляться лінії електропередач тролейбуса № 1, трамваїв №33, №28, №21.

Також уточнюється список об’єктів на відключення, що належать ВАТ «АК «Київводоканал».

Як зазначають у “Київенерго”, інші боржники будуть поступово відключені протягом місяця, згідно зі встановленим компанією графіком.

“Усі дії “Київенерго” по відключенню боржників відбуваються згідно з чинним законодавством і є наслідком безвідповідального ставлення чиновників КМДА та керівників комунальних підприємств до своєчасної сплати за електричну енергію”, - зазначається в повідомленні.

У “Київенерго” підрахували, що загальний борг споживачів за електроенергію становить 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: “Київводоканал” – 473 млн. грн., метрополітен – 49 млн. 612 тис. грн., міськсвітло – 29 млн. 927 тис. грн., КП «Київпастранс» - 23 млн. 120 тис. грн., населення – 129 млн. 657 тис. грн., міський та районний бюджети (разом) – 15 млн. 703 тис. грн.

Як раніше повідомляла компанія, задля запобігання відключенням підприємства-боржники мали до 25 травня сплатити поточне споживання електроенергії та надати погоджені графіки погашення існуючих заборгованостей за попередні періоди.

У «Київенерго» також зазначають, що, дотримуючись чинного законодавства, компанія попередила офіційні та контролюючі органи Києва та країни про заплановане відключення боржників від електричної енергії. Зокрема, відповідними листами повідомлені прокуратура міста Києва, Служба безпеки України, Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в м. Києві, відповідні управління КМДА, та інші причетні установи. Крім того, голові КМДА Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було направлено чергового листа, в якому вказано про важливість забезпечити фінансування підприємств міського та районного бюджетів для здійснення стовідсоткової оплати за спожиту електроенергію у 2010 році, а також передбачити кошти на сплату боргів попередніх періодів.

За даними “Київенерго”, станом на 17 травня борг бюджету Києва перед компанією по компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво становить 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг усіх споживачів “Київенерго” за теплову та електричну енергію становить 2 млрд. 239 млн. 474 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що столиця не залишиться без тепла та світла у зв’язку з боргами міста перед “Київенерго”.

“Є питання, які можна заявляти, але знати, що вони ніколи не можуть реалізуватись. Питання про заяву про всесвітнє відключення – це те, що ніколи не реалізується”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він визнав існування заборгованостей з оплати за надані “Київенерго” послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість з різниці в тарифах. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, борги накопичились, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету.

“Зараз ми прийняли бюджет, і як тільки буде підписано рішення (мером столиці – УНІАН), ми зразу почнемо покривати борги бюджетних організацій і комунальних підприємств. Ми п’ять місяців не використовуємо бюджетних коштів на погашення заборгованості по тарифах, тому що в нас бюджету не було. Це є певні і об’єктивні речі”, - сказав він.

Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО заявив, що борг, що склався у Києві з різниці у тарифах без допомоги уряду столиця не зможе погасити.