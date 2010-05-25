В Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися

З 18 по 25 травня поточного року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,3-3,1% (в середньому на 2,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 18 по 25 травня ц.р. середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 2,3%, або 190 грн./тонна, – 8170 грн./тонна; на бензин А-92 – знизилися на 1,3%, або 110 грн./тонна, – до 8530 грн./тонна; на бензин А-95 – знизилися на 3,1%, або 280 грн./тонна, – до 8680 грн./тонна; на дизельне паливо – знизилися на 2,9%, або 210 грн./тонна, – до 6920 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).