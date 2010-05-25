Нафта на торгах різко падає в ціні

Вартість нафти на торгах у вівторок значно знижується на тлі падаючих фондових індексів по всьому світу, повідомляє РІА Новості із посиланням на агентство Dow Jones. Вартість липневих ф`ючерсів на нафту на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 18.28 мск знизилася на 2,10 долара, або на 3%, - до 68,11 долара за баррель. Спотова ціна на нафту марки Brent з постачанням в липні в Лондоні до 18.38 мск зменшилася на 2,04 долара, або на 2,9%, - до 68,10 долара за баррель. Експерти компанії Ritterbusch and Associates прогнозують, що ціни на нафту найближчим часом виявляться в діапазоні 64-65 доларів за баррель з вірогідністю в 80%. Провідні європейські фондові індекси за станом на 19.00 мск вівторка знаходяться в глибокому мінусі: британський індекс FTSE 100 знизився на 2,54% - до відмітки 4940,59 пункту, німецький DAX 30 впав на 2,79% - до 5643,45 пункту, французький індекс CAC 40 впав на 3,12%, до 3323,89 пункту. Провідні американські фондові індекси на 19.00 мск вівторка також демонструють стрімке падіння. Індекс DJIA на торгах в Нью-Йорку впав на 2,04% - до 9861,46 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 втратив 2,14% і виявився на рівні 1050,70 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ просів на 2,27% - до 2163,35 пункту. Провідні фондові ринки Азії у вівторок закрилися спадом, зокрема загальний для Азіатсько-тихоокеанського регіону індекс MSCI Asia Pacific (включаючи Японію) до закриття ключових майданчиків Азії і Австралії у вівторок впав на 3% - до 109,00 пункту. За підсумками торгів понеділка вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 70,21 долара за баррель, підвищившись на 0,17 долара на тлі припущень трейдерів про вигідність інвестицій в енергоресурси, що помітно подешевшали за останні дні.