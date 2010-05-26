Світові ціни на нафту відчутно знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 25 травня, відчутно знизилися на тлі послаблення євро і зростання долара, повідомляє агентство Рейтер.

Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,62 долара - до 69,55 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,46 долара - до 68,75 долара за барель.