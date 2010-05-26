Заборгованість «Нафтогазу» перед держбанками реструктуризують

Кабінет міністрів має намір рекомендувати Національному банку України спільно з ВАТ «Укрексімбанк» і ВАТ «Ощадбанк» вжити заходи з реструктуризації заборгованості НАК «Нафтогаз України» за запозиченнями і зниження вартості обслуговування наданих компанії кредитів шляхом здійснення рефінансування.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну про затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Разом із тим, згідно з документом, Кабмін має намір рекомендувати НБУ спільно з ВАТ «Укрексімбанк» і ВАТ «Ощадбанк» вжити заходи з надання для НАК «Нафтогаз України» довгострокових кредитів для здійснення розрахунків за імпортований природний газ.

Також Кабмін має намір рекомендувати НБУ здійснювати інтервенції з продажу іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку на день проведення інтервенції в обсязі, достатньому для придбання валюти НАК «Нафтогаз України» з метою проведення розрахунків за імпортований природний газ і для забезпечення виконання компанією зовнішніх зобов`язань відповідно до умов кредитних договорів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» планує в 2010 році залучити кредитні ресурси на суму 16,323 млрд. грн. для фінансування закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір до кінця травня 2010 року затвердити показники фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік і передбачити в бюджеті реальні джерела покриття дефіциту компанії.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.