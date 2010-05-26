Тігіпко проти односторонньої участі Росії в модернізації ГТС

Віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО вважає, що Україна не повинна погоджуватися на односторонню участь Росії в модернізації української газотранспортної системи (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО заявив сьогодні, коментуючи відповідну заяву з боку Росії.

"Якщо європейці захочуть без Росії щось робити, я вважаю, що це недоцільно. Але якщо Росія захоче без європейців це робити, ми теж на це не повинні йти", - сказав С. ТІГІПКО.

На думку віце-прем'єра, Україна, Росія та Європа повинні об'єднати зусилля для модернізації української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, голова Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив, що ГТС України можуть модернізувати без участі Європи. Модернізувати, а відповідно, і керувати українськими трубами буде спільне підприємство "Газпрому" та НАК "Нафтогаз України".

Як передає російський інформаційно-аналітичний портал k2kapital.com, за словами В. ЯЗЄВА, доля трибічного консорціуму з управління ГТС залежить від результату переговорів про створення СП.

Як зазначає k2kapital.com, трибічного консорціуму з управління українською ГТС за участю Росії, України та Європи, найімовірніше, не буде. "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" обговорюють можливість модернізації та управління українськими трубами у рамках спільного підприємства, яке планують створити. Частка "Газпрому" в СП залежатиме від активів, які він до нього внесе, повідомляють російські ЗМІ.