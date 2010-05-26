Відбудеться 37-е засідання Електроенергетичної ради СНД

28 травня 2010 року в Угличі (Російська Федерація) пройде чергове 37-е засідання Електроенергетичної Ради Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики РФ, захід проводиться під головуванням керівника Ради, міністра енергетики РФ Сергія ШМАТКА. У засіданні запланована участь міністрів енергетики країн СНД, а також керівників найбільших російських енергетичних компаній, представників делегацій країн Співдружності, електроенергетичних організацій Росії і країн СНД.

У ході засідання планується обговорити проект Протоколу про внесення змін і доповнень до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав-учасниць СНД, питання співпраці з міжнародними енергетичними організаціями, розробки гармонізованих техрегламентів в електроенергетиці і нормативних документів з метрологічного забезпечення підвищення якості електроенергії в міжсистемних електропередачах суб`єктів ринку, співпраці держав-учасниць СНД в області використання відновлюваних джерел енергії тощо.

Довідка УНІАН: Електроенергетична рада Співдружності Незалежних Держав (ЕЕР СНД) і її робочий орган – Виконавчий комітет - утворена відповідно до Угоди про координацію міждержавних відносин в області електроенергетики, підписаної у лютому 1992 року главами урядів країн СНД.

До складу Електроенергетичної ради СНД входять перші керівники органів управління електроенергетикою: Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, Республіки Узбекистан, України і голова Виконавчого комітету, що призначається Радою.

Головною метою Електроенергетичної ради СНД є забезпечення надійного енергопостачання держав Співдружності за рахунок використання переваг єдиної технологічної бази електроенергетики і організації сталої паралельної роботи національних електроенергетичних систем.

На даний час 10 з 12 національних енергосистем держав СНД здійснюють синхронну паралельну роботу. Крім того, об`єднання енергосистем СНД працює паралельно з енергосистемами Латвії, Литви, Естонії і Монголії.