Плачков: Україна ніколи не втратить транзитний статус

Колишній міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ переконаний, що Україна ніколи не втратить транзитний статус щодо газу, а після розливу нафти в Мексиканській затоці Росія навряд чи побудує обхідні газопроводи.

Про це І.ПЛАЧКОВ заявив у коментарі УНІАН.

Як заявив екс-міністр, “що стосується їх спроб залякати нас тим, що “як тільки ми покладемо трубу Південного потоку, то ви втратите статус”, то... Вони не покладуть трубу Південного потоку, не факт, що вони покладуть всі обіцяні труби Північного потоку. Після розливу нафти в Мексиканській затоці навіть країни, що дали свої дозволи на будівництво обхідних потоків, швидше за все, їх відкличуть. Усі, нарешті, зрозуміли, наскільки екологічно небезпечно прокладати труби через дно моря, і оцінили, наскільки складно ремонтувати труби під водою”.

На переконання І.ПЛАЧКОВА, в України багато дуже серйозних аргументів, щоб протистояти спробам розчинити НАК “Нафтогаз” у “Газпромі”. Думаю, що російській стороні варто нагадати, що Україна продовжує залишатися одним з найбільших покупців їх газу, і Росії варто бути зацікавленою. По-друге, ми продовжуємо залишатися транзитером, і об`єми транзиту можуть бути збільшені з 120 до 150 мільярдів кубометрів газу. І врешті-решт, у нас є сховища, які дуже потрібні і нам, і Росії, і Європі. Оскільки не може існувати ланцюжок “видобуток – транспортування – споживання” без українських сховищ. Ці аргументи треба дуже чітко використовувати. Україна ніколи не втратить транзитний статус, пропускні спроможності обхідних газопроводів - 30 і 25 мільярдів кубометрів за рік - лише компенсують зростання споживання газу в Європі”.

Як зауважив І.ПЛАЧКОВ, “мені важко коментувати кроки в енергетиці як колишнього керівництва галуззю, так і нинішнього. Але я чітко бачу роботу пропагандистської машини Росії. Ми повинні все чітко пояснювати людям: не буде ніякого злиття, у нас є труба, а у них немає особливого вибору. І ми ніколи не втратимо транзитний статус”.

Як повідомляв УНИАН, аварія на нафтовій платформі ВР Deepwater Horizon в Мексиканській затоці сталася 20 квітня 2010 року і привела до загибелі 11 чоловік. В результаті вибуху і пожежі стався витік нафти - за оцінками фахівців, у води Мексиканської затоки щодня поступало до 5 тисяч баррелів нафтопродуктів. Загальний об`єм нафти, що витекла, оцінюється в 60 тисяч баррелів. Нафтова пляма, що утворила, досягла штатів Луїзіана, Флорида та Алабама, де було оголошено надзвичайний стан. Однією з причин вибуху вважається метан, що піднявся із свердловини. Станом на 17 травня ліквідація наслідків аварії вже коштувала власникам 450 млн. доларів. ВР планувала зупинити витік за допомогою спеціального куполу, який був опущений на дно поверх пошкодженої свердловини. Перша така операція була невдалою, проте зараз компанії все ж таки вдалося налагодити часткове відкачування нафти і газу з пошкодженої свердловини.

Повний коментар І.ПЛАЧКОВА та коментарі інших фахівців про перспективи української ГТС на сайті УНІАН: http://unian.net/ukr/news/news-378670.html