Експортне мито на нафту в Росії зросте

Експортне мито на російську нафту з 1 червня 2010 року виросте на 2,9% - до 292,1 доларів за тону з нинішніх 284 доларів. Відповідна постанова уряду Російської Федерації була опублікована учора, 27 травня, передає РІА «Новини».

Мито на світлі нафтопродукти підвищиться до 209,1 долара за тону з нинішніх 203,7 долара за тону, на темні - до 112,7 дол. з 109,7 дол. за тону, встановлених з 1 травня. При цьому мито на експорт нафти з 22 родовищ Східного Сибіру залишиться нульовим.

З 1 березня 2009 року, у зв'язку зі стабілізацією ціни на нафту на рівні 43 долара за барель, ставка експортного мита на російську нафту виросла до 115,3 долара за тону. Це було перше підвищення вивізного мита на нафту за чотири місяці.

З квітня воно знову було понижене - до 110 доларів за тону. У травні, червні, липні, серпні, вересні і жовтні минулого року мито підвищувалося. У листопаді воно знизилося майже на 10 доларів. У грудні - виросло відразу на 40 доларів. У січні 2010 року мито знизилося на 4 долари, у лютому - підвищилося на 3,7 долара, у березні - знизилося на 17 доларів, у квітні - підвищилося майже на 15 доларів.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту зробив ряд кроків з коригування розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти.

Зокрема, період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочений з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон'юнктури. Це також понизило податкове навантаження на нафтові компанії, які раніше втратили через високе мито на тлі кризи близько 7 млрд. дол.