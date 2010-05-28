Бензин в Україні подешевшав

З 21 до 28 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,6-1,3% (у середньому на 1%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 21 до 28 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - знизилися на 1,3%, з 7,14 до 7,05 грн./л; на бензин А- 92 - знизилися на 1,2%, з 7,64 до 7,55 грн./л; на бензин А- 95 - знизилися на 0,6%, з 8,08 до 8,03 грн./л; на дизельне паливо - знизилися на 0,7%, з 7,08 до 7,03 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.