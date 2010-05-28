Міллер: СП Газпрому та Нафтогазу можна створити на паритетних началах

Спільне підприємство "Газпрому" і "Нафтогазу" на першому етапі може бути створене на паритетних началах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації "Газпрому" за підсумками сьогоднішньої робочої зустрічі в Москві голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА та міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.

Повідомляють, що на зустрічі обговорювали питання, пов'язані з опрацюванням пропозиції про об'єднання ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України". Сторони погодилися, що цей процес може бути поетапним.

"Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних началах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які могли б бути внесені до спільного підприємства кожної зі сторін", - сказав за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова Уряду РФ Володимир ПУТІН висловив пропозицію про об'єднання ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".