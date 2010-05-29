Експерт: Вчорашні домовленості про СП «Нафтогазу» і «Газпрому»

Заява ВАТ «Газпром» про досягнення домовленості з НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства, яке передбачає відчуження української власності, викликають серйозну стурбованість, оскільки це може свідчити про здачу українських національних інтересів.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Він висловив сподівання, що українська сторона найближчим часом спростує цю інформацію.

«Зважаючи на нещодавні заяви керівництва нашої держави з даного питання, хочеться вірити, що очільники української енергетичної галузі найближчим часом спростують ці російські повідомлення», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як правило, заявив експерт, компанії створюють спільну юридичну особу - СП - з метою виконання конкретних функцій, які складно виконувати автономно, а не з метою відчуження майна та в перспективі об’єднання компаній.

«Наприклад, метою СП, які пропонувалися в 2008 році, були поставки в Україну туркменського природного газу на прозорих і взаємовигідних умовах. Така форма СП не суперечила законодавству обох країн, не передбачала об’єднання компаній і активів, не загрожувала втратою ГТС Україною. Тепер російська сторона заявляє про зовсім іншу форму СП – з передачею активів і з кінцевою метою об’єднання компаній і активів», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він переконаний, що ця пропозиція в разі реалізації може призвести до передачі Росії української ГТС та інших енергетичних активів, всупереч українським національним інтересам і чинному законодавству, зокрема закону України про трубопровідний транспорт від 15 травня 1996 року № 192 (із змінами 2003 і 2006 рр.).

«Політичний контекст російських планів – це найбільш ефективне формування економічного підґрунтя союзної держави, про яку останнім часом заговорили з подачі російських політиків», - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова уряду РФ Володимир ПУТІН висловив пропозицію про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Учора, 28 травня, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі у Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які б могли бути внесені в спільне підприємство кожною зі сторін», - сказав О.МІЛЛЕР.