Ціна на енергетичне вугілля у 2010 р. виросте на 12%

Базова відпускна ціна на енергетичне вугілля, що відпускається для потреб теплової генерації, у 2010 році виросте на 12% - з 515 грн. в січні до 579 грн. в грудні (без ПДВ).

Це закріплено Прогнозним балансом електроенергії, палива і витрат ГК ТЕС на 2010 рік і перший квартал 2011 року, повідомляє прес-служба НАК «Енергетична компанія України».

Згідно з повідомленням, средньозважена відпускна ціна вугілля для ТЕС НАК «ЕКУ» в 2010 році прогнозується на рівні 560 грн./тонна.

Згідно з Прогнозним балансом рівень відпускання товарної продукції генкомпаній ТЕС НАК «ЕКУ» в поточному році складе 23,852 млрд. грн. З урахуванням цінових параметрів палива і тарифів передбачається, що в 2010 році рентабельність виробництва електроенергії ТЕС НАК «ЕКУ» складе 4,6%.

Нагадаємо, базова закупівельна ціна енергетичного вугілля, що відпускається державним оператором ринку вугільної продукції ДП «Вугілля України» тепловим електростанціям НАК «Енергетична компанія України», не переглядалася з вересня 2008 року і була зафіксована на рівні 527,76 грн. за тонну (без ПДВ).