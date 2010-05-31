Переговори щодо ТЕК будуть вестися на паритетних основах

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що українська сторона в переговорах в паливно-енергетичній сфері дотримуватиметься чіткої позиції, згідно з якою співпраця з партнерами здійснюватиметься виключно на паритетних принципах з урахуванням стратегічних інтересів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики.

«Я вважаю, що всі проекти, які ми сьогодні з нашими партнерами обговорюємо і реалізовуємо, мають приносити користь нашій країні. Ми чітко виконуємо директиви нашого Президента, дотримуючись принципів паритетної участі України в співпраці з партнерами. Наша присутність у спільних проектах можлива тільки тоді, коли здійснюватиметься виключно з урахуванням національних інтересів», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомлялося, раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не раз зазначав, що співпраця України з партнерами в паливно-енергетичній сфері будуватиметься тільки на паритетних і прагматичних принципах.

28 травня під час зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА обговорювалися питання, пов`язані з опрацюванням пропозиції про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Сторони погодилися, що цей процес може бути поетапним.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних началах — 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які могли б бути внесені до спільного підприємства кожній із сторін», — відзначив за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, 30 квітня 2010 року в Сочі, за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії, головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ була висловлена пропозиція про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».