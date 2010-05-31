Гуртові ціни на бензин знизилися

З 25 до 31 травня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,6-2,5% (в середньому на 1,6%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 25 до 31 травня середні по Україні крупнооптовые ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - знизилися на 1,2%, або 100 грн./тона, - 8070 грн./тона; на бензин А- 92 - знизилися на 2,2%, або 190 грн./тона, - до 8340 грн./тона; на бензин А- 95 - знизилися на 2,5%, або 220 грн./тона, - до 8460 грн./тона; на дизельне паливо - знизилися на 0,6%, або 40 грн./тона, - до 880 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.