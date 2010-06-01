Кіпрська компанія сконцентрувала 20,3% акцій «Вінницяобленерго»

Garensia Enterprises Limited сконцентрувала 20,3% акцій ВАТ «АК Вінницяобленерго».

Про це йдеться у повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

«Пакет акцій юридичної особи – нерезидента Garensia Enterprises Limited (Кіпр) складає 628 803 штуки акцій, що складає 20,3012% від статутного капіталу ОАО "АК Вінницяобленерго», - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. ВАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі.

Підприємство обслуговує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.

"Вінницяобленерго" в 2009 році скоротило прибуток на 25,79%, або на 7,764 млн. грн., у порівнянні з 2008 роком – до 22,34 млн. грн.