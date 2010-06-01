Медведєв сподівається, що «Південний потік» одержить статус

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що проект «Південний потік» одержить статус «транс‘європейської енергетичної мережі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Ростові-на-Дону (Росія) за підсумками самміту Росія-ЄС.

«Ми послідовно займаємося диверсифікацією маршрутів поставок нафти і газу. Успішно реалізуються й великі спільні проекти, такі як «Північний потік». Розраховуємо, що «Південний потік» одержить статус транс‘європейської енергетичної мережі», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що Росія і ЄС також розробляють більш ефективні страхові механізми, щоб захистити законні інтереси усіх країн - виробників, транзитерів і споживачів енергії.

«Ніхто не повинен страждати, але всі повинні мати рівний захист. Ми в цьому контексті говорили і про необхідність формування нової нормативної бази або поліпшення діючої міжнародної бази, що стосується енергетичної співпраці», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. "Південний потік" (South Stream) є російсько-італійським проектом газопроводу, який повинен пройти дном Чорного моря з Новоросійська до болгарського порту Варна. Далі його дві гілки плануються через Балканський півострів до Італії та Австрії, хоча їх точні маршрути поки що не затверджені. Згідно з планами, газопровід має вступити в дію до 2015 року.

Планована потужність "Південного потоку" становить 63 млрд. куб. м. газу на рік. Вартість проекту оцінюється в 8,6 млрд. євро.

Газопровід "Північний потік" (Nord Stream) має з`єднати Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде збудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.