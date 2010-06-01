КМУ дозволив Києву залучити 2 млрд. грн. кредитів

Кабінет Міністрів України дозволив Київській державній міській адміністрації (КМДА) залучити 2 млрд. грн. кредитів для погашення заборгованості з різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед АК "Київенерго" і ВАТ "Київводоканал".

Про це сказано в постанові уряду №371 від 31 травня, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, КМДА доручено забезпечити перерахування 2 млрд. грн. на окремий рахунок "Київенерго" в Держказначейство для подальшого погашення заборгованості компанії за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз України".

КМДА дозволено залучати кредити на ці цілі без проведення тендерних процедур до кінця поточного року. Також КМДА доручено для забезпечення розрахунків за залученими позиками забезпечити надходження додаткових фінансових ресурсів до міського бюджету за рахунок збільшення надходжень від плати за землю і оренду комунального майна.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Київенерго", загальний борг споживачів за електроенергію складає 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: "Київводоканал" - 473 млн. грн., столичний метрополітен - 49 млн. 612 тис. грн., "Киівміськсвітло" - 29 млн. 927 тис. грн., "Київпастранс" - 23 млн. 120 тис. грн. При цьому населення заборговувало 129 млн. 657 тис. грн., міський і районний бюджети (разом) - 15 млн. 703 тис. грн.

У компанії зазначали, що для запобігання відключенню підприємства-боржники повинні були до 25 травня сплатити поточне споживання електроенергії і надати узгоджені графіки погашення існуючих заборгованостей за попередні періоди.

Окрім того, у "Київенерго" заявили, що борг бюджету Києва перед компанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво на 17 травня складає 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг усіх споживачів "Київенерго" за теплову і електричну енергію складає 2 млрд. 239 млн. 474 тис. грн.

20 травня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО в інтерв'ю журналістам визнав існування заборгованостей з оплати за надані "Київенерго" послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість через різницю в тарифах. За словами А. ГОЛУБЧЕНКА, борги накопичилися, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету. Водночас він заявив, що борг, який склався в Києві через різницю в тарифах, без допомоги уряду столиця не зможе сплатити.

За даними ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", на 17 травня заборгованість АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" за спожитий у 2009-2010 рр. природний газ складає 2,13 млрд. грн.