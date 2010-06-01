ТВЕЛ та "Енергоатом" підписали контракт на поставку СЯП

Російська корпорація ТВЕЛ і український "Енергоатом" підписали довгостроковий контракт на постачання свіжого ядерного палива для українських атомних станцій після 2010 року, повідомив у вівторок РІА «Новини» офіційний представник ТВЕЛу.

В Україні працюють чотири АЕС: Запорізька, Південно-українська, Рівненська і Хмельницька, загальною енергопотужністю 13,835 ГВт. Це більше половини потужностей усіх електростанцій України. Монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російський атомний холдинг "ТВЕЛ". Термін діючої угоди про постачання палива збігає у 2010 році.