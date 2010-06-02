«Київенерго» залучить 220 млн. дол. на реабілітацію електромереж?

Енергокомпанія АК "Київенерго" розглядає можливість залучення кредиту у розмірі 220 млн. дол. у комерційних банків під часткові гарантії держави і Світового банку (СБ) для виконання проекту реабілітації й розвитку системи енергопостачання столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління "Київенерго" Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, в даний час проект залучення прямого кредиту у Світового банку відкладено у зв`язку з відсутністю його підтримки з боку держави.

«Є певні складнощі й пріоритети у держави, як будівництво доріг, що не дозволило «Київенерго» найближчим часом залучити кредит у СБ", – сказав він.

У зв`язку з цим, повідомив Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, «Київенерго» відпрацьовує іншу схему залучення кредитного ресурсу: залучення кредиту у комерційних банків з частковим наданням гарантій з боку СБ і держави.

«Ми зараз активно зайняті пошуком банку, в якому могли б одержати кредит з частковою гарантією Світового банку. Зараз відбувається переговорний процес", – сказав він, зазначивши при цьому, що навіть у разі застосування такої схеми кредитування фінансовий ресурс для компанії буде набагато дешевшим за комерційну пропозицію, що існує зараз на ринку.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив також, що такий механізм залучення кредиту підтримується як на рівні Міністерства палива і енергетики, так і на рівні уряду.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році «Київенерго» заявило про намір залучити кредит у Світового банку у розмірі 220 млн. дол. на реабілітацію і розвиток енергопостачання столиці. Кредит планувалося залучити, зокрема, на будівництво і реконструкцію підстанцій 110/10 кВ "Московська", "Єленівська", "Ватутінська", "Лук’янівська" з кабельними лініями 110 кВ, а також на будівництво ліній електропередач 110 кВ "Західна-Лепсе", "Західна-Біличі", "Західна-Лук’янівська" і "Західна-Пост-Волинська".

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» становить 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

50%+1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 12,73% акцій, що належать київській міській громаді, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем зазначеного пакета був КБ "Хрещатик". З червня 2007 року як власник цього пакета виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Станом на червень 2009 року 20,34% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Bledsoe Holdings LTD (Віргінські острови). Ще над 10,17% акцій зберегла контроль Kapiton Trading Limited (Кіпр).

«Київенерго» в 2009 році скоротила чистий збиток у 3,3 разу порівняно з 2008 роком – до 129,860 млн. грн.