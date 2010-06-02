НКРЕ зберегла граничні ціни на газ у червні

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла в червні граничні ціни на газ для бюджетних організацій і установ, промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на рівні травня - 1992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу за регульованим тарифом).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, у проекті постанови Кабміну про затвердження фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік є рекомендація уряду НКРЕ переглянути з 1 червня граничні ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій.

У травні порівняно з квітнем НКРЕ понизила граничні ціни на газ для промспоживачів і бюджетників на 1,36%, - до 1992,8 грн. за тис. куб. м через зміцнення курсу національної валюти відносно долара.