Генкомпанії НАК «ЕКУ» збільшили виробництво електроенергії на 16,4%

Енергогенеруючі компанії і електростанції, державні пакети акцій яких передані до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України", у січні-травні поточного року збільшили виробництво електроенергії на 16,4%, або 4,2 млрд. кВт/год порівняно з січнем-травнем 2009 року - до 29,6 млрд. кВт/год, що складає 37,1% від загального виробництва ОЕС України в звітний період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ЕКУ" з початку 2010 року виробили 20,2 млрд. кВт/год електроенергії (25,3% загальнодержавного виробництва), що на 12,3%, або 2,2 млрд. кВт/год, більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Теплоелектроцентралі за 5 місяців 2010 року виробили 2,5 млрд. кВт/год електроенергії, що на 26,3% більше, ніж за аналогічний період 2009 року (2 млрд. кВт/год).

Гідроелектростанції з початку року виробили 6,9 млрд. кВт/год електроенергії, що на 26% більше, ніж за 5 місяців минулого року (5,5 млрд. кВт/год).

При цьому, з початку року теплоенергетичні потужності НАК "Енергетична компанія України" відпустили 9,6 млн. Гкал теплоенергії, що на 11,9% більше від випуску теплоенергії за аналогічний період 2009 року (8,6 млн. Гкал).