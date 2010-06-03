Кабмін призначив трьох нових членів правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України призначив трьох нових членів правління НАК «Нафтогаз України».

Відповідні розпорядження Кабміну №1111-р, №1112-р, №1113-р від 31 травня 2010 року обнародувані на урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін призначив членами правління Валерія ВИНОКУРОВА (попередні посади – директор департаменту «Нафтогазу України», спеціальний радник Федерації роботодавців України та інші), Романа ЗАГОРОДНЬОГО (попередні посади – директор департаменту «Нафтогазу України» та інші), Сергія КАЦУБУ (попередні посади – директор департаменту «Нафтогазу України», перший заступник директора, керівник ОП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» та інші).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.