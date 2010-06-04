Україна пропонує Білорусі зниження на електроенергію і транзит нафти

Україна пропонує Білорусі зниження тарифів на електроенергію і транзит венесуельської нафти в рахунок погашення 50 млн. дол. боргу, який сформувався на початку 90-х років у зв`язку з переходом країн на національні валюти.

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі з посиланням на джерела в Міністерстві закордонних справ України.

"Україна готова піти на компроміс і повернути 50 млн. дол., до того ж пропонує різні варіанти щодо електроенергії й транзиту нафти, щоб розрахуватися не грошима. Проте Білорусь йти на поступки поки що не збирається", - повідомляє Європейське радіо.

Експерти радіо пов`язують з проблемою врегулювання цієї заборгованості скасування зустрічі президентів України і Білорусі Віктора ЯНУКОВИЧА і Олександра ЛУКАШЕНКА, що планувалася 28 травня 2010 року в м. Батурині Чернігівської області.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН повідомив, що українська сторона розраховувала, що білоруський Президент привезе на цю зустріч грамоту про ратифікацію Договору про державний кордон. "Для нас принципово те, щоб процес визначення кордонів на місцевості почався якнайшвидше. В принципі всі відповідні кроки для цього вже зроблено. Справа за малим – за зустріччю глав держав, на якій відбудеться обмін ратифікаційними грамотами. Ось цей формальний крок ще не зроблено. Хоча Україна закінчила всі процедури ще наприкінці 90-х років", - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО 17 травня 2010 року підписав закон "Про ратифікацію Договору між Республікою Білорусь і Україною про державний кордон". Цей договір було підписано в Києві 12 травня 1997 року. Договір про держкордон набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

Довідка УНІАН. Білорусь пов`язувала ратифікацію Договору про державний кордон, підписаного в 1994 році, з врегулюванням фінансових зобов`язань України перед Білоруссю, яка сформувалася після 1991 року в результаті відмови у взаємних розрахунках від радянського рубля.

Україна і Білорусь в 2003 році підписали двосторонній протокол, відповідно до якого було визначено обсяг фінансових зобов`язань України на рівні 134 млн. дол.

Українська сторона в листопаді 2003 року пропонувала Білорусі на 80% погасити заборгованість шляхом облаштування кордонів і будівництва прикордонних переходів.

Восени 2009 року міністри закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО і Білорусі Сергій МАРТИНОВ досягли домовленості, що дозволила активізувати процес ратифікації договору про держкордон і довести його до логічного завершення.