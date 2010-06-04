Далі переговорів створення "газового" консорціуму не просунулося

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що питання щодо створення міжнародного консорціуму з експлуатації, управління і модернізації української газотранспортної системи зараз не просунулося далі від проведення переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ці процеси сьогодні рухаються тільки у напрямку розширення кола переговорів", - повідомив Президент України.

Він уточнив, що учасниками цього переговорного процесу, окрім української сторони, є представники Росії, а також деяких країн Європейського Союзу.

"Окрім переговорів, жоден крок у цьому напрямку поки що не зроблений", - констатував глава держави.

Він також наголосив, що не готовий сьогодні сказати, яка буде застосована модель щодо подальшого функціонування ГТС України.

"Я хочу сказати лише одне: ми зацікавлені в збереженні як мінімум об'ємів в прокачуванні газу через українську ГТС у бік Європи на рівні не менше 120 млрд. куб. м газу", - заявив глава держави. Він також підкреслив, що Україна, безумовно, зацікавлена, щоб ця система працювала надійно, за умов належного її технічного змісту.

Водночас Президент України вкотре підкреслив існування можливості збільшити об'єми постачань газу в Європу до 200 млрд. кубометрів газу на рік.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, це може статися поетапно протягом близько десяти років за умови участі в цьому проекті зацікавлених сторін, у першу чергу російської та європейської.