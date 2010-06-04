«Нафтогаз» розрахувався за травневий газ

НАК «Нафтогаз України» провела оплату за газ, куплений у ВАТ «Газпром» у травні цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, НАК перерахувала «Газпрому» більш як 730 млн. дол.

Компанія відзначає, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між «Нафтогазом» і «Газпромом» 21 квітня ц.р., ціна імпортованого в травні природного газу визначалася з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненням до них, НАК «Нафтогаз України» повинна оплачувати вартість купленого газу щомісячно не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу повинен оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% – до 20-го числа наступного місяця.