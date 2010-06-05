Бойко: У державі надзвичайна ситуація з розрахунками за енергоносії

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО зазначає, що за два місяці ситуація з погашенням боргів за використаний газ внутрішніми споживачами істотно не змінилася і залишається надзвичайно складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з питань розрахунків за газ, яку проводив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«У нас дійсно надзвичайна ситуація з розрахунками за енергоносії. Це особливо складно зрозуміти, адже що ми два місяці тому вже проводили нараду і ставили питання таким же чином. Країна і уряд готуються до зими, а в такій ситуації, коли 8 млрд. - заборгованість за всіма категоріями споживачів за газ і приблизно 1 млрд. – за електроенергію, підготуватися до зими буде дуже складно», - сказав Ю.БОЙКО.

Міністр зазначив, що найбільш складна ситуація з розрахунками склалася в підприємствах теплокомуненерго в регіонах.

«5 млрд. грн. З них 2 млрд. винні Київ і 3 млрд. - всі інші області», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому він зазначив, що по Києву було прийнято кілька рішень, проте результату досі немає. «Йде якесь листування в пресі, запевняють, що спілкуються з банками, а віз, даруйте, і нині там», - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, підприємства теплокомуненерго в областях не виконують графіки погашення заборгованості, які були прийняті два місяці тому, і виконання графіків становить 56%.

При цьому, зазначив Ю.БОЙКО, досі немає ніяких кадрових рішень стосовно керівництва підприємств ТКЕ за невиконання графіка.

«Якщо міністерство вживає заходи стосовно керівників організацій, які не виконують графіки, і кадрові рішення будуть найближчим часом ухвалені по деяких ТЕЦ, насамперед, це буде Одеська ТЕЦ, а за нею інші, то з боку губернаторів жодного кадрового рішення ми не бачимо», - сказав Ю.БОЙКО.

У зв`язку з цим він звернувся до А.КЛЮЄВА з проханням звернути особливу увагу на ситуацію, що склалася.