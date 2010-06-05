Ціни на нафту в п'ятницю обвалилися більше ніж на 3 долари

Ціни на нафту на світових ринках в п`ятницю обвалилися більш ніж на 3 долари на фоні негативної статистики по безробіттю в США, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 3,10 долара - до 71,51 долара за баррель. Ціна липневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IÑE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 3,32 долара - до 72,09 долара за баррель.