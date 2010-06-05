Ціни на нафту в п'ятницю обвалилися більше ніж на 3 долари
12:45, 05 червня 2010Енергетика
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На фоні негативної статистики з США
Ціни на нафту на світових ринках в п`ятницю обвалилися більш ніж на 3 долари на фоні негативної статистики по безробіттю в США, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 3,10 долара - до 71,51 долара за баррель. Ціна липневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IÑE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 3,32 долара - до 72,09 долара за баррель.
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